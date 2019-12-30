Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl Utku Mahallesi'nde satın aldığı evde kiracı olarak oturan B.T'den konutu tahliye etmesini istediğini söyledi.

Gönül, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde 9 ay süren tahliye davası sürecinde B.T'nin kira ödemediğini, kendisine yollanan tahliye kararının ardından evin kapılarının yanı sıra kombi ve petekleri sökerek beraberinde götürdüğünü anlattı.

Evi teslim aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Gönül, "Bütün kapıları, kombiyi, kalorifer peteklerini sökmüş. Salon kapısını sökememiş ama tokmağını söküp gitmiş. Tam evden çıktı diye sevinmiştik, geldik gördük ki ev bu halde." dedi.

Kiracıdan şikayetçi olduklarını aktaran Gönül, "Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz. Bilirkişi evde zarar tespit çalışması yaptı. Konuyu yargıya taşıdık, zararımızın tazmin edilmesi için dava açtık. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.