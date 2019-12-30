Son dakika: Marmara Adası'na akım veren su altı kablolarını kopma nedeni belli oldu!

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisini onarma çalışmaları devam ediyor. Gemi çapasının zarar verdiği denizin 80 metre dibindeki kabloları onarım için Bandırma Limanı'nda hazır bekletilen gemi, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmalara başlayacak. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik önce ada merkezine sırayla diğer bölgelere jeneratör kurmaya başladıklarını söyledi. Öte yandan, adada bulunan maden ocaklarına ait dev jeneratörler iş makineleriyle kamyonlara yüklenip ada merkezine getiriliyor.