Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Marmara Adası'na akım veren su altı kablolarını kopma nedeni belli oldu!

Son dakika: 'na akım veren su altı kablolarını kopma nedeni belli oldu!

'ndaki kesintisi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Saatlerdir elektrik verilmeyen adada elektrik kablolarının kopma nedeni ortaya çıktı. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Jeneratörleri kurup öncelikli olarak Marmara Adası merkezi olmak üzere sırayla diğer bölgelere enerji verilmesini planlamaktayız. Kabloyu onaracak gemi Bandırma'da bekliyor hava müsaade eder etmez kablo onarımına başlayacak." açıklamasını yaptı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:18
Son dakika: Marmara Adası'na akım veren su altı kablolarını kopma nedeni belli oldu!

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaşanan kesintisini onarma çalışmaları devam ediyor. Gemi çapasının zarar verdiği denizin 80 metre dibindeki kabloları onarım için Bandırma Limanı'nda hazır bekletilen gemi, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmalara başlayacak. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik önce ada merkezine sırayla diğer bölgelere jeneratör kurmaya başladıklarını söyledi. Öte yandan, adada bulunan maden ocaklarına ait dev jeneratörler iş makineleriyle kamyonlara yüklenip ada merkezine getiriliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Marmara Adası'na akım veren su altı kablolarını kopma nedeni belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN