Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve fırtına, sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul için uyarıları peş peşe geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Yeni yıla girmemize çok az bir zaman kala, sıcaklıklar da hemen hemen bütün şehirlerimizde bir düşüş içerisinde. İç ve Doğu Anadolu illerinin ardından Batı'ya da gelen kar yağışı, gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı; kartpostallık manzaralar oluşturdu.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 30 ARALIK 2019

Yeni haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; İstanbul için 'turuncu kodlu' uyarı yaparken; sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, yurdun büyük kesiminin sağanak ve kar yağışına teslim olacağı bildirildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar, sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.