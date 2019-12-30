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Milli Piyango yılbaşı 2020 amorti numaraları çekilişi: Amorti çıkan numaralar ne zaman belli olacak?

Yılbaşı için geri sayım başladı! 2020’ye saatler kala, için de heyecan dorukta. Vatandaşlar, yılbaşı amorti numaraları çekilişi sonuçları ve çekilişin saat kaçta gerçekleştirileceği ile ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki, Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekilişi ile birlikte Amorti çıkan numaralar ne zaman belli olacak? Haberimizde, MPİ tarafından gerçekleştirilecek 31 Aralık 2019 yeni yıl Milli Piyango amorti numaraları çekilişi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir, ‘Amorti çıkan numaralar ne zaman belli olacak sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 19:59
Milli Piyango yılbaşı 2020 amorti numaraları çekilişi: Amorti çıkan numaralar ne zaman belli olacak?

2020 yılı için heyecanlı geri sayım başladı. Yeni yıl ile birlikte sonuçları da belli olacak. En çok merak edilenler arasında ise Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2020 amorti numaraları yer alıyor. Bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango amorti çıkan numaralar ne zaman, saat kaçta belli olacak sorusunun yanıtını araştırırken, MPİ tarafından da çekilişe ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre yarın akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişi sonuçları ve amorti çıkan numaraların açıklanacağı saat belli oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 31 ARALIK AMORTİ ÇIKAN NUMARALAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Normal saatlerinde gerçekleşirse, 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Birçok vatandaş, her yılbaşında çekilişlerin gece saat 00:00'da yapılacağını düşünüyor ancak yukarıda belirtilen saatlerde Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştiriliyor.

İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler...

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Milli Piyango yılbaşı 2020 amorti numaraları çekilişi: Amorti çıkan numaralar ne zaman belli olacak?
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