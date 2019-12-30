Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? MPİ Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama motoru!

Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye çekilişi ile ilgili tüm detayları açıkladı. Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ve bilet sorgulama işlemi her yıl olduğu gibi yine en hızlı ve doğru verilerle sabah.com.tr adresinde olacak. Milli Piyango sorgulama yaparak biletinize çıkan ikramiye var ise bunu kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Peki, 31 Aralık Salı günü Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? MPİ sonuçları bilet sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm ayrıntılar!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları anbean bu başlık altından sizlerle olacak. Biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi programını açıkladı. Büyük ikramiye çekilişinin yapılacağı saat belli oldu.