Nehre düştü, kendi çabasıyla kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çögürlü Mahallesi'nde dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen İ.A. (39), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında İ.A.'ya ulaşılamazken, İ.A.'nın kendi çabalarıyla nehirden kurtulduğu öğrenildi. Samandağ ilçesine bağlı Sutaşı Mahallesi mevkiinde güçlükle nehirden çıkan İ.A., bir evin kapısını çalarak yardım istedi. İ.A.'ya battaniye veren vatandaşlar, daha sonra jandarmaya haber verdi. İ.A.'nın bulunmasıyla AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmalarını sonlandırdı. İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.21 Ekim 2018 yılında yine Çöğürlü mevkiinde Ferdi Karataş isimli çocuk Asi Nehri'ne düşerek hayatını kaybetmişti.