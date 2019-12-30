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! 1 Ocak 2020 Çarşamba nöbetçi eczaneler tam listesi

Sağlık problemi nedeniyle ilaç alması gereken vatandaşlar internet üzerinden 1 Ocak 2020 şeklinde araştırmalar yapıyor. Her resmi tatilde olduğu gibi yılbaşında da kamu kurum ve kuruluşları bir günlüğüne vatandaşlara hizmet veremiyor. Ancak 1 Ocak 2020 Çarşamba nöbetçi eczaneler, sağlık sektöründe olması nedeniyle belirli yerlerde açık olacak ve hizmet verecek. Peki, 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? İşte, 1 Ocak 2020 Çarşamba nöbetçi eczaneler tam listesi!

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:12
Nöbetçi eczaneler! 1 Ocak 2020 Çarşamba nöbetçi eczaneler tam listesi

Yılbaşında hastane, eczane ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları resmi tatilde olacak. Ancak ilaç alması gereken vatandaşlar için belirli bölgelerde açık olacak olan 1 Ocak 2020 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca yılbaşı ile ilgili olarak merak konusu haline gelen bir diğer konu ise 31 Aralık yarım gün tatil mi sorusu oldu. İşte 1 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm iller yılbaşı nöbetçi eczaneler tam listesi…

31 ARALIK VE 1 OCAK NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ

Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatiller içerisinde bilindiği gibi hizmet vermiyor. Haberimizin devamından 1 Ocak nöbetçi eczaneler tam listesine ulaşabilirsiniz…

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Nöbetçi eczaneler! 1 Ocak 2020 Çarşamba nöbetçi eczaneler tam listesi
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