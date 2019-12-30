Nöbetçi eczaneler! 1 Ocak 2020 Çarşamba nöbetçi eczaneler tam listesi

Yılbaşında hastane, eczane ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları resmi tatilde olacak. Ancak ilaç alması gereken vatandaşlar için belirli bölgelerde açık olacak olan 1 Ocak 2020 Nöbetçi eczaneler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca yılbaşı ile ilgili olarak merak konusu haline gelen bir diğer konu ise 31 Aralık yarım gün tatil mi sorusu oldu. İşte 1 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm iller yılbaşı nöbetçi eczaneler tam listesi…

31 ARALIK VE 1 OCAK NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ

Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatiller içerisinde bilindiği gibi hizmet vermiyor. Haberimizin devamından 1 Ocak nöbetçi eczaneler tam listesine ulaşabilirsiniz…