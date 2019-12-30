On Numara sonuçları açıklanıyor! 30 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA…

Şans oyunu sever vatandaşlarımızın her hafta olduğu gibi bu hafta da merak, heyecan ve umutla bekledikleri On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bugün yapılacak olan çekilişle kazandıran numaraları belli oluyor. MPİ tarafından 908. Hafta çekilişi yapılacak olan oyunun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Diğer yandan talih oyunu seven vatandaşlarımız bu haftanın şanslı numaralarını merak ederek On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranına ilişkin detayları arama motorlarınad yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. İşte 30 Aralık Milli Piyango On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ve diğer tüm bilgiler…

ON NUMARA SONUÇLARI: 30 ARALIK MİLLİ PİYANGO ON NUMARA SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

Milli Piyango İdaresi On Numara 30 Aralık 908. Hafta çekiliş sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz…

İşte tüm detaylar…