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Polisi alarma geçiren aile kavgası

Üsküdar'da kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye özel harekât polisleri istendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:44
Polisi alarma geçiren aile kavgası

Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Ahmediye Mahallesi Dönme dolap Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Anne ve iki ağabeyiyle birlikte yaşayan O.D. (29), büyük ağabeyi ile kavga etti.

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Polisi alarma geçiren aile kavgası
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