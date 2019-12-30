Haberler Yaşam Haberleri Polisi alarma geçiren aile kavgası

Polisi alarma geçiren aile kavgası Üsküdar'da kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye özel harekât polisleri istendi.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:44