Saatte 100 km hıza ulaşacak

eteoroloji

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden şiddetli rüzgar ve yer yer kuvvetli poyraz fırtınası beklendiğini açıkladı. Fırtınanın etkili olacağı megakent İstanbul'u içine alan bölgede rüzgarın saatteki hızının 70-100 km arasında olacağı belirtildi. Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen poyraz fırtınasına karşı vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Marmara'daki poyraz fırtınasının Kuzey Ege'de yarın sabaha kadar etkili olacağını duyurdu. Karadeniz'in batısında da yine yarın sabaha kadar etkili olacak pyraz fırtınasının saatta 90 km hıza ulaşabileceği belirtildi. Bu arada Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapacağı tüm seferler iptal edildi. Balıkesir'e bağlı Marmara adası da denizin dibinden geçen elektrik kablolarının arızalanması nedeniyle dün akşam elektriksiz kaldı. UEDAŞ ve belediye ekipleri kabloların tamiri için çalışma başlattı anak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamadı.