Son dakika haberi: Bulgaristan’da şiddetli deprem! İstanbul, İzmir, Ankara’da hissedildi! 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre Bulgaristan'da şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Gelen bu son dakika haberine göre sarsıntı yerin 10.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar korku ve panik içerisinde kaldı. Sarsıntılar Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'dan da hissedildi. İşte Bulgaristan'da meydana gelen şiddetli sarsıntıya ilişkin son dakika gelişmeleri ve 30 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

BULGARİSTAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM! 30 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Bulgaristan'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…