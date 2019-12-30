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Haberi: Filmlere konu olacak olay! Babasını e-Devlet sayesinde buldu

İzmir'de oturan 53 yaşındaki Kenan Bintaş'ın babasını bulma hikayesi, sosyal medya üzerinde günün en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı. Öyle ki, Kenan Bintaş'ın babasını bulma hikayesi, kelimenin tam anlamı ile film senaryolarını andırıyor. Bintaş, annesinin babasıyla ilgili kendisine söyledikleri üzerine e-Devlet ekranında bulunan 'Alt soy-üst soy sorgulama' sayfası ile babasının kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Burada gördükleri üzerine büyük şüpheye düşen Bintaş, sonrasında babasını araştırmaya koyuldu. 53 yaşındaki adam, izlediği yöntemle abasının kim olduğunu buldu, mahkemede DNA sonuçları ile bu karar hükmetti. İşte, sosyal medyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:24
Son Dakika Haberi: Filmlere konu olacak olay! Babasını e-Devlet sayesinde buldu

İzmir'de yaşamını sürdürmekte olan 53 yaşındkai Kenan Bintaş'ın, babasını bulma mücadelesi; detayları ile günün en çok paylaşılan haberleri arasında dikkat çekiyor. 60'lı yıllarda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki kuru temizlemecide çalışan G.B. (74), fakültede eğitim gören İbrahim Fazlıoğulları ile ilişki yaşamaya başladı. Çift bir süre sonra ayrılınca, G.B. Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. G.B., Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu Fazlıoğulları'na söyledi.

FİLMLERE KONU OLACAK OLAY!

İddiaya göre, Fazlıoğulları bu durumla ilgilenmedi. Karnının şişmeye başlaması üzerine ailesinin tepkisinden çekinen G.B., İzmir'e yerleşti. Bir süre sonra doğum yapan G.B., bebeğine 'Kenan' ismini verdi ve kendi nüfusuna kaydettirdi. Kenan Bintaş, büyümeye başladıktan sonra babasının kim olduğunu annesine sormaya başladı. Her seferinde aldığı cevap ise onu, babasını bulmaya yöneltti.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: Filmlere konu olacak olay! Babasını e-Devlet sayesinde buldu
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