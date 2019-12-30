Son Dakika Haberi: Filmlere konu olacak olay! Babasını e-Devlet sayesinde buldu

İzmir'de yaşamını sürdürmekte olan 53 yaşındkai Kenan Bintaş'ın, babasını bulma mücadelesi; detayları ile günün en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında dikkat çekiyor. 60'lı yıllarda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki kuru temizlemecide çalışan G.B. (74), fakültede eğitim gören İbrahim Fazlıoğulları ile ilişki yaşamaya başladı. Çift bir süre sonra ayrılınca, G.B. Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. G.B., Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu Fazlıoğulları'na söyledi.

FİLMLERE KONU OLACAK OLAY!

İddiaya göre, Fazlıoğulları bu durumla ilgilenmedi. Karnının şişmeye başlaması üzerine ailesinin tepkisinden çekinen G.B., İzmir'e yerleşti. Bir süre sonra doğum yapan G.B., bebeğine 'Kenan' ismini verdi ve kendi nüfusuna kaydettirdi. Kenan Bintaş, büyümeye başladıktan sonra babasının kim olduğunu annesine sormaya başladı. Her seferinde aldığı cevap ise onu, babasını bulmaya yöneltti.

İşte, son dakika haberinin detayları;