Son dakika haberi: İDO ve BUDO'dan İstanbul'daki fırtına nedeniyle iptal açıklamaları! İşte 31 Aralık İDO ve BUDO'nun iptal olan seferleri...

İstanbul'da etkisini halen sürdüren soğuk havayla birlikte sağanak yağış, şiddetli rüzgarın getirdiği fırtınalı hava, deniz ve hava ulaşımında bazı seferlerin sekteye ve iptal olmasına neden oldu. Bununla birlikte 31 Aralık yılbaşı günü deniz otobüsü kullanacak olan vatandaşlara yönelik İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmeleri tarafından son dakika sefer iptali açıklaması geldi. Öte yandan vatandaşların arama motorlarında yoğun şekilde İDO ve BUDO'nun hangi seferleriin iptal olduğunu merak ederek yaptığı araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki, İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal oldu. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları...

İDO VE BUDO HANGİ SEFERLERİ İPTAL OLDU?

İDO ve BUDO'nun iptal olan seferlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz....

İşte detaylar...