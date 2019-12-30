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Son dakika haberi: İDO ve BUDO'dan İstanbul'daki fırtına nedeniyle iptal açıklamaları! İşte 31 Aralık İDO ve BUDO'nun iptal olan seferleri...

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü işletmeleri (BUDO) tarafından İstanbul etkili olan ve etkisini halen sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle son dakika sefer iptali açıklaması yapıldı. Gün boyunca soğuk havanın eşlik ettiği sağanak yağış, şiddetli rüzgarla birlikte yaşanan fırtına nedeniyle deniz ve hava ulaşımının bazı yönlerde sekteye uğramasıyla birlikte, deniz otobüsü işletmeleri İDO ve BUDO'dan sefer iptali açıklamaları geldi. Öte yandan 31 Aralık yılbaşı günü içerisinde deniz otobüsü kullanacak olan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak İDO ve BUDO'nun hangi seferlerinin iptal olduğuna ilişkin araştırmalarını sürdürüyorlar. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal oldu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 00:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 00:31
Son dakika haberi: İDO ve BUDO'dan İstanbul'daki fırtına nedeniyle iptal açıklamaları! İşte 31 Aralık İDO ve BUDO'nun iptal olan seferleri...

İstanbul'da etkisini halen sürdüren soğuk havayla birlikte sağanak yağış, şiddetli rüzgarın getirdiği fırtınalı hava, deniz ve hava ulaşımında bazı seferlerin sekteye ve iptal olmasına neden oldu. Bununla birlikte 31 Aralık yılbaşı günü deniz otobüsü kullanacak olan vatandaşlara yönelik İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmeleri tarafından son dakika sefer iptali açıklaması geldi. Öte yandan vatandaşların arama motorlarında yoğun şekilde İDO ve BUDO'nun hangi seferleriin iptal olduğunu merak ederek yaptığı araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki, İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal oldu. İşte son dakika açıklamasının tüm detayları...

İDO VE BUDO HANGİ SEFERLERİ İPTAL OLDU?

İDO ve BUDO'nun iptal olan seferlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz....

İşte detaylar...

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Son dakika haberi: İDO ve BUDO'dan İstanbul'daki fırtına nedeniyle iptal açıklamaları! İşte 31 Aralık İDO ve BUDO'nun iptal olan seferleri...
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