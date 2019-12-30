Son Dakika haberi: Kan donduran olay! Öz annesini boğarak öldürdü ardından...

Osmaniye'nin kadirli ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoka uğrattı. Merkeze bağlı Cemalpaşa İlçesinde emekli öğretmen babası ve annesiyle birlikte yaşayan Muhammet Haktan Çatalbaş babasının yatsı namazına gitmesinin ardından evde annesiyle tartışmaya tutuştu.Tartışmanın şiddetini arttırmasının ardından gözü dönen Muhammet Haktan Çatalbaş öz annesini acımasızca boğarak öldürdü. Gözü dönmüş anne katili cinayeti işledikten sonra işte oraya gitti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...