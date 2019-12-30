Tasfiyelik araçlarda hasılat ikiye katlandı

caret

BUGÜN NELER OLDU

TiBakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı" dedi. Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini, bu faaliyetler çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların yeniden ekonomiye kazandırılması ve devlete gelir sağlanması amacıyla satışa sunulduğunu söyledi. Mobil uygulamalar gibi farklı platformlar sayesinde e-ihale uygulamalarını daha kullanıcı dostu ve ulaşılabilir hale getirdiklerini ifade eden Pekcan, böylelikle kişi sayısının arttığını ve gelirde büyük artışlar sağlandığını bildirdi. Pekcan, e-ihale sistemi üzerinden bu yıl geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla toplam 367 milyon liralık eşya ve araç satışı gerçekleştirildiği bilgisini verdi.