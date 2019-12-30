Torbalı ardı ardına iki ayrı cinayet haberiyle sarsıldı

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İzmir'inTorbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53), ile Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal dün akşam esrarengiz şekilde öldürüldü. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ın evine iddiaya göre, hırsız girdi. Durumu fark eden Park, hırsızı bulunca ikili arasında boğuşma başladı. Bu sırada şüpheli cebindeki tabancayı çıkarıp, Park'a ateş etti. Park kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçe birkaç saat sonra başka bir cinayet haberi ile sarsıldı. Alpkent Mahallesi 1032. sokakta bulunan Baran Apartmanı'nda yaşayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından cerrah Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in de öldürüldüğü öğrenildi. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganlarla ilgili yakalama çalışması başlatıldı.