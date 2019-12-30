Tunceli’de okullar tatil mi? 31 Aralık Salı Tunceli Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Ülkenin neredeyse her ilinde etkisini gösteren kış mevsimi aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerine ara vermesine neden oluyor. Aralıklarla etkisini göstermeye devam eden kar yağışının ardından vatandaşlar internet üzerinden Yarın Tunceli'de okullar tatil mi olacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Ulaşımda yaşanan problemleri çözmek nedeniyle ekipler ise çalışmalarına devam ediyor. Peki, 31 Aralık Tunceli'de okullar tatil mi? Yarın Tunceli'de okullar tatil mi edildi? Vali açıkladı mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yapılan uyarıya göre Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberimizin devamından Tunceli'de okullar tatil mi sorusunun cevabı ile ilgili yaşanacak olan tüm gelişmelere erişebilirsiniz…