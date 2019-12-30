Türkiye’nin Otomobili’ne destek şarkısı

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Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak "Türkiye'nin Otomobili"ne yeni şarkısıyla destek verdi. Kekilli, "Aç gözlerini, şöyle bir bak / Toprağına, suyuna, havasına bak / Ay-yıldız düşmüş üstüne / Türkiyem ayağa kalk" sözleriyle dikkati çeken şarkısını, 7 yıl kadar önce bestelediğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasıyla büyük bir sevinç yaşayan halkın, milli ve beraberlik duygularına tercüman olacağını ve bütünleştireceğini söyledi. Şarkının daha çok marş özelliklerine sahip olduğunu ve sadece bir dörtlüğünü kullandığını ifade eden Kekilli, şarkının tamamını daha ilerleyen zamanlarda kullanılacağını dile getirerek, "İnsanlardan, beklediğimizin çok üzerinde güzel tepkiler geldi. Şarkının bütününü merak ediyorlar, onu da 2022'de arabamız tamamlanınca dinleyeceğiz" diye konuştu.Kekilli, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye için çok büyük bir atılımdır ve her kesimin bu büyük atılımı sahiplenmesi, gurur duyması gerekir. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Allah muvaffakiyetler versin, çok mutlu olduk ve çok gururlandık. Yerli aracımızın yanı sıra savunma sanayi atılımlarımızı ve ülkemizi kalkındıracak bütün gelişmeler, siyaset üstüdür ve tartışmaya açık değildir. Allah ülkemize güç kuvvet versin" değerlendirmesini yaptı. Kekilli, "Emniyet kemerimizi bağlayıp, uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın. Ben de onur ve gururla, aşk ve şevkle, Türkiye'mizin otomobilini almak için sıraya girip bekleyeceğim. Kırmızı renkli yerli otomobilimizi aldığım zaman da içinde Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço şarkılarını dinleyeceğim" dedi.