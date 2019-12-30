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Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

'nin Çan ilçesinde 2 üniversite öğrencisinin kız kavgası kanlı bitti. B.K, arkadaşı Recep Oğuz'un vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sapladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Recep Oğuz kurtarılamadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:08
Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti

Edinilen bilgiye göre, Çan Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 2 öğrenci, Çarşı Camii yanında kız arkadaşları yüzünden kavgaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler, vatandaşlar dağıldıktan sonra tekrar kavga etti. B.K, arkadaşı Recep Oğuz'un vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sapladı. Yaralı Recep Oğuz, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran genç yapılan müdahale ile hayata tutunmaya çalışırken, Çan Devlet Hastanesinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Arkadaşları kan ihtiyacı olabilir düşüncesiyle hastaneye akın etti. Burada ameliyata alınan Recep Oğuz kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.K'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti
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