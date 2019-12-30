Valilik açıkladı! 31 Aralık Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün Eskişehir'de okullar tatil mi oldu?

Yarın Eskişehir'de okullar tatil mi olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarısının ardından valilik son dakika açıklaması ile vatandaşları uyardı. Yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği duyurulurken yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine ise binlerce kişi internet üzerinden yarın Eskişehir'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Valilik yarın Eskişehir'de okulları tatil etti mi? İşte gelen açıklama ve tüm detaylar…

YARIN ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve her geçen saat etkisini artıran kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başladı. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yer alan merkez Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santime kadar yükseldi. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Haberimizin devamından Eskişehir Valiliği tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamasına ve detaylara ulaşabilirsiniz…