Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Van, Adıyaman ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Adıyaman, Van ve Sivas’ta 31 Aralık’ta yarın okullar tatil mi?

Van, ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Adıyaman, Van ve Sivas’ta 31 Aralık’ta yarın okullar tatil mi?

Yurdun Doğu kesimlerinde yoğun kar yağışları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hal böyleyken, kar yağışı yaşanan illerde ikamet eden öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden ‘?’ sorusunu gün içerisinde sıklıkla araştırıyorlar. Özellikle Van ve Sivas’ta yoğun kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken, ’da ise sağanak yağış ve karla karışık yağmur görülüyor. Hal böyleyken konuyla ilgili valilikten ve MEB’den açıklama yapılıp yapılmadığı merakla bekleniyor. Peki, Adıyaman, Van ve Sivas’ta 31 Aralık’ta yarın okullar tatil mi? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:43
Van, Adıyaman ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Adıyaman, Van ve Sivas’ta 31 Aralık’ta yarın okullar tatil mi?

Yurt genelinde bazı illerimizde son günlerde yoğun kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Van, Adıyaman ve Sivas'ta zaman zaman yoğun kar yağışları ve soğuk havalar hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hal böyleyken, okula gidecek olan öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden gün içerisinde 'Van, Adıyaman ve Sivas'ta 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı' sorusunu araştırıyor. Özellikle Van ve Sivas'ta yoğun kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken, Adıyaman'da ise sağanak yağış ve karla karışık yağmur görülüyor. Peki, Kars ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama var mı? İşte yanıtı…

ADIYAMAN, VAN VE SİVAS'TA 31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI? SİVAS, VAN VE ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

ARKADAŞINA GÖNDER
Van, Adıyaman ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Adıyaman, Van ve Sivas’ta 31 Aralık’ta yarın okullar tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN