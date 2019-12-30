Van, Adıyaman ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Adıyaman, Van ve Sivas’ta 31 Aralık’ta yarın okullar tatil mi?

Yurt genelinde bazı illerimizde son günlerde yoğun kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Van, Adıyaman ve Sivas'ta zaman zaman yoğun kar yağışları ve soğuk havalar hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hal böyleyken, okula gidecek olan öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden gün içerisinde 'Van, Adıyaman ve Sivas'ta 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı' sorusunu araştırıyor. Özellikle Van ve Sivas'ta yoğun kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken, Adıyaman'da ise sağanak yağış ve karla karışık yağmur görülüyor. Peki, Kars ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik'ten açıklama var mı? İşte yanıtı…

ADIYAMAN, VAN VE SİVAS'TA 31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI? SİVAS, VAN VE ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?