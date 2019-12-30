Van, Adıyaman ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Adıyaman, Van ve Sivas'ta 31 AralıK'ta yarın okullar tatil mi?

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 62 yerleşim birinin yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Sivas'ta ise kar nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapanırken, Adıyaman ve çevrelerinde bugünden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı söz konusu. Hal böyle olunca vatandaşlar Van, Adıyaman ve Sivas'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Van, Adıyaman ve Sivas hava durumu bilgilerinin yanı sıra Valilik'ten okulların tatili edilip edilmediğine yönelik açıklama geldi mi sorusunun yanıtı.

VAN HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Van'da 31 Aralık 2019 Salı günü kar yağışlı, sıcaklık 2, 01 Ocak 2020 Çarşamba günü çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

ADIYAMAN HAVA DURUMU

MGM verilerine Adıyaman'da 31 Aralık 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 9, 01 Ocak 2020 Çarşamba günü yağmurlu, sıcaklık 6 geçmesi bekleniyor.

SİVAS HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Sivas'ta 31 Aralık 2019 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 3, 01 Ocak 2020 Çarşamba günü hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

VAN, ADIYAMAN VE SİVAS'TA 31 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van, Adıyaman ve Sivas Valilikleri tarafından 31 Aralık tarihinde okulların tatil edilip edilmediğine yönelik resmi açıklama yapılmadı. İlgili Valilikler tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde, haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.