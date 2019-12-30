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’ta kaça kadar açık olacak? Vergi daireleri 31 Aralık’ta yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?

Tüm dünyayı yeni yıl heyecanı sararken, Türkiye’de de 2020 için geri sayım başladı. Ülkemizde 1 Ocak resmi tatil olarak geçiyor. Bu nedenle de bütün resmi kurumlar kapalı olacak. Vatandaşlar, bir gün öncesi, yani 2019 Salı günü resmi tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. En çok merak edilenlerden biri ise yarım gün tatil olup olmadığı ve resmi kurumların çalışma saatler. en önemli devlet kurumları arasında yer alıyor. Peki, 31 Aralık’ta vergi daireleri saat kaça kadar açık olacak ve yarım gün mü tam gün mü çalışıyor? İşte konu ile ilgili detaylar ve Vergi dairesi çalışma saatleri.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 22:49
Vergi daireleri 31 Aralık’ta kaça kadar açık olacak? Vergi daireleri 31 Aralık’ta yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?

Vatandaşlar 2020 yılına girmenin heyecanını yaşarken, bir yandan da resmi tatil günlerini araştırıyorlar. 1 Ocak resmi tatilken, 2019 tarihinin de tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi dairelerde işi olan vatandaşlar 31 Aralık tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü tatil sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 31 Aralık'ta saat kaça kadar çalışıyor? İşte 31 Aralık vergi dairesi çalışma saatleri ve 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından merak edilen tüm bilgiler...

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Vergi daireleri 31 Aralık’ta kaça kadar açık olacak? Vergi daireleri 31 Aralık’ta yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
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