Yengeç burcu yıllık yorumu 2020! Zeynep Turan yazdı... Yengeç burcunu aşk, iş hayatı ve sağlıkta neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Yengeç burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Yengeç burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Yengeç burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

YENGEÇ BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★

PARA ★★★★

SAĞLIK ★★★★★

Belirsizliklere elveda diyeceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Her zamankinden daha kararlı ve daha açık sözlü davranacağınız 2020 yılına kucak açın. Geçmiş kırgınlıklarınızı arkanızda bırakacağınız, yeniden doğmuş gibi yaşayacağınız yeni bir yıl yaşayacaksınız. Yeni yıla geçmişi geçmişte bırak mottosuyla giriş yapacaksınız. Çünkü sizi yaralayan en büyük olayların geçmişten kaynaklandığını artık çok iyi biliyorsunuz.

YAPACAĞINIZ HER SEÇİM GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİREBİLİR

Önünüzde engel kalsın istemeyecek ve başkalarının ne söylediğine kulak asmamaya çalışacaksınız. Kendi ayaklarınız üzerinde gururla durmanız, huzurlu günlerin de haberciliğini yapacak. Aslında ne kadar güçlü olduğunuzu herkesten öte kendinize ispatlayacağınız bir yıla girdiğinizi söylemek gerek. Gök kubbe sizi zaman zaman zorlayıcı etkilerle baş başa bırakabilir. Gelin görün ki gökyüzü, mücadele etmekten vazgeçmezseniz mükafatınızın büyük olacağını vurgulayacak.

2020 YILI SİZİ TUTULMALARLA KARŞILAYACAK

Ay tutulmasıyla birlikte, hayatınızın baştan uca değişime açıldığını hissedebilirsiniz. Yönetici gezegeninizde yaşanan tutulmayla daha anaç bir ruha bürünebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha korumacı davranabilir, çeşitli yönlendirmeler ve fikirlerle özellikle aile bireylerinizin hayatına dokunuşlarda bulunabilirsiniz. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysanız sizin için medeni durumunuzun değişmesi ise kaçınılmaz olacak. Özellikle daha önce bir evlilik yaşamış ve boşanmış bir Yengeç burcuysanız bu yıl gönlünüzü iyileştirebilirsiniz. Eğer boşanma sürecinde olan ve yaşamını baştan sona değiştirmiş bir Yengeç burcuysanız sizi yine değişimler beklediğini bilmelisiniz. Sizin için bazı konular tekrarlayacak. Çünkü kapanmamış sorunları da kapatmak isteyeceksiniz.

SİZİN İÇİN HIZLI BİR YIL OLACAK

Mart ayında 7. evinizden hava burcuna taşınan Satürn, hızlı günlerin haberciliğini yapacak. Bu döngüde önüne geçemediğiniz belli başlı konular sizi gergin bir ruh haline büründürebilir. Kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. Diğer yandan gök kubbe şoke edici bilgileri de gündeminize taşıyabilir. Yakın arkadaşınızın sorularınıza kaçamak cevaplar verişi sizi şüpheye düşürebilir. Meraklı tarafınız sizi daha gözlemci olmaya zorlayacak. Bir süredir ilişkinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, ilişkiden ne beklediğinizi daha açık bir dille ifade edebilirsiniz. Sorunları çözme konusunda sevgilinizin adım atması bu süreçte sizin için bir hayli kıymetli olacak.

YILIN İKİNCİ YARISI SİZİN İÇİN BAMBAŞKA OLACAK

Güneş'in ateş burcundaki hareketi ve Venüs'ün burcunuzdaki yolculuğu ağustos ayında derin bir nefes almanızı sağlayacak. Bu süreçte tatil programlarınız ve seyahatleriniz artabilir. Merak ettiğiniz yerleri gezip görmek ruhunuzu da dinlendirecek.

Venüs'ün etkisi kalbinizi ısıtacak. Eğer aşka tövbe etmiş bir Yengeç burcuysanız, kalbinizin kapılarını aralayacak aşka şimdiden merhaba diyebilirsiniz. Hiç ummadığınız bir anda karşılaşacağınız kişi duygularınızı yükseltebilir. Temkinli davranmayı elden bırakmayacaksınız ancak kalbinizin sesini dinlemekten de geri kalmayacaksınız. Evlilik hazırlığı içindeyseniz, sizi en iyi şekilde yansıtacak, dikkat çekecek seçimler yapmak isteyeceksiniz.

2020 yılı hayatınızın hemen her alanına sihirli bir değnek gibi dokunuşlarda bulunacak. Kendinize yeni hedefler ve yeni yollar çizerken, ufak estetik dokunuşlar yaptırabilirsiniz. Giyim tarzınızdan saç renginize kadar yapacağınız değişiklerle yenilenmiş hissedeceksiniz.

İÇSEL HUZURUNUZU KORUMAYA ALIRKEN, SEÇİMLERİNİZDE DE BİR HAYLİ ÖZGÜR DAVRANACAKSINIZ

Kariyer hayatınızı şekillendirecek adımlar atmanız, ilerleyen aşamalarda yaşam standartlarınızı oldukça arttıracak. Sürpriz fırsat ve tekliflerle ekonomik gücünüzü de yükseltebilirsiniz. Yılın son ayında… Özgüveniniz daha güçlü adımlar atmanıza vesile olurken; yaşadığınız zorlukların güzelliklere açıldığına olan inancınız da artacak. İç sesinize kulak vereceğiniz, çoğu zaman dinleyeceğiniz bir yıl geçireceksiniz. Emin adımlar atmak sizin için çok önemli olacak. Hem aşk hem de kariyer hayatınız adına ise pek çok değişim yaşayacaksınız.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 10 Ocak- 2 Temmuz-5 Temmuz tarihleri.

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 5 Haziran- 20 Temmuz -25 Ağustos tarihleri.