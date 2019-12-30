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ile geçecek! uyarısı geldi: Meteoroloji'ye göre yarın nasıl olacak?

Yeni yıla saatler kala Meteoroloji’den de ile ilgili haberi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre 2020 günü birçok ilimizde karla karışık yağmur ve bekleniyor. Vatandaşlar, bugün ve yılbaşında hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde hafif ve yoğun kar yağışı beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Karadeniz bölgesi için de yağış uyarısı geldi. Peki, kar ne zaman yağacak ve 5 günlük hava durumu tahminleri nasıl? 31 Aralık 2019 ve 2020 yılının ilk günleri için hava durumu raporlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 19:01
Yılbaşı kar yağışı ile geçecek! Son dakika uyarısı geldi: Meteoroloji'ye göre yarın hava durumu nasıl olacak?

için Meteoroloji'den sürpriz bir uyarısı geldi. Birçok ilimizde bu akşam saatlerinden itibaren ve 31 Aralık 2019 tarihinde kar yağışı bekleniyor. Dışarıda plan yapan vatandaşlar, 'Yarın hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan raporlarına göre başta Doğu ve İç Anadolu olmak üzere, Karadeniz'in bazı kesimleri ve Ege'nin doğusunda kar ve karla karışık yağmur yağışı bekleniyor. Haberimizde Aralık ve Ocak ayına ait hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK? 31 ARALIK 1 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu raporlarına ve illerimize göre saatlik tahminlere haritalı olarak ulaşabilirsiniz.

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Yılbaşı kar yağışı ile geçecek! Son dakika uyarısı geldi: Meteoroloji'ye göre yarın hava durumu nasıl olacak?
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