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? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?

Yeni yılın başlamasına sayılı saatler kala yılbaşı olarak kabul edilen 1 Ocak ve öncesinde 31 Aralık’ta hastanelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen 1 Ocak tarihi, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Yılbaşı günü, resmi kurum ve daireler hizmet veriyor. Buna göre vatandaşlar, yılbaşında hastanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. 31 Aralık’ın yarım gün tatil olma durumu da göz önünde bulundurulursa, 31 Aralık’ta hastaneler yarım gün mü sorusu da, yanıtı merak edilen bir başka konu. İşte hastanelerin yılbaşı mesai saatleri…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:31
Yılbaşında hastaneler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?

1 Ocak, Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu gün, resmi tatil statüsünde değerlendiriliyor. 1 Ocak yılbaşı gününde resmi kurum ve dairelerin hizmet vermiyor olması dolayısıyla hastanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu bağlamda arama motorlarında son günlerin en çok araştırılan sorularının başında "?" sorusu geliyor. Konuya yönelik "31 Aralık ve 1 Ocak'ta hastaneler tatil mi?" şeklinde araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için, hastanelerin yılbaşı çalışma saatlerini aktarmaya çalıştık.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinin başında "31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşı günü hastaneler çalışıyor mu, yarım gün tatil mi?" sorusu geliyor. Konuyla ilgili hazırladığımız içeriğimizden merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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