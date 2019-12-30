Yılbaşında hastaneler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?

1 Ocak, Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu gün, resmi tatil statüsünde değerlendiriliyor. 1 Ocak yılbaşı gününde resmi kurum ve dairelerin hizmet vermiyor olması dolayısıyla hastanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu bağlamda arama motorlarında son günlerin en çok araştırılan sorularının başında "Yılbaşında hastaneler açık mı?" sorusu geliyor. Konuya yönelik "31 Aralık ve 1 Ocak'ta hastaneler tatil mi?" şeklinde araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için, hastanelerin yılbaşı çalışma saatlerini aktarmaya çalıştık.

31 ARALIK YARIN VE 1 OCAK YILBAŞINDA HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinin başında "31 Aralık yarın ve 1 Ocak yılbaşı günü hastaneler çalışıyor mu, yarım gün tatil mi?" sorusu geliyor. Konuyla ilgili hazırladığımız içeriğimizden merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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