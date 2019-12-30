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? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kargolar tatil mi, çalışıyor mu?

Yılbaşına sayılı günler kala kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Her resmi tatilde olduğu gibi bu seferkinde de konuya yönelik araştırmalar yapılmaya başlandı. Özellikle kargolarını teslim almak için bekleyenler ya da kargo gönderecek olanları yakından ilgilendiren "31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargolar tatil mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Vatandaşlar işlerini erkenden halletmek isterken resmi tatillerde problem yaşamamak adına "?" konusuna yöneldi. Peki bu bağlamda; yılbaşında kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargolar tatil mi, çalışıyor mu? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:10
Yılbaşında kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kargolar tatil mi, çalışıyor mu?

kapalı mı sorusunun yanıtını milyonlarca vatandaş merak ediyor. İşlerini erkenden halletmek isteyenler ya da sona kalmak istemeyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Kargo teslim alacaklar ya da gönderecekler en doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Gerekli yerlere kargolarının iletilmesini ya da kendilerinin teslim almasını isteyenler için; 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargolar tatil mi? Yılbaşında kargolar açık mı? İşte tüm soruların cevabı…

YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatillerde bir yerin açık mı kapalı mı olup olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak edilen yerlerden bir tanesi de kargoların açık ya da kapalı olup olmadığıdır. Peki; 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kargolar tatil mi değil mi? İşte cevabı…

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Yılbaşında kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kargolar tatil mi, çalışıyor mu?
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