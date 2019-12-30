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? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu?

Yeni yıla az bir zaman kala devlet dairelerinde işlerini halletmek isteyenler konuya yönelik araştırma yapmaya başladılar. Özellikle resmi tatillerde hangi kurumun açık ya da kapalı olduğu merak ediliyor. Hem 31 Aralık hem de 1 Ocak tarihinde resmi kurum ve daireler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında halletmesi gereken işleri son güne bırakmamak adına hemen bitirmek istiyor. Peki; ? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu? Haberimizin devamından konuya yönelik soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:56
Yılbaşında resmi kurum ve daireler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu?

Yılbaşına çok az bir zaman kala vatandaşlar çeşitli konulara yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Resmi tatillerde kamu kurumlarında bazı işlemler yapması gerekenler arama motorlarında " kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre; 1 Ocak Çarşamba günü resmi kurum ve dairelerin kapalı olduğu düşünülür. Bu bağlamda; 31 Aralık ve 1 Ocak'ta resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu? İşte sorunun cevabı…

31 ARALIK VE 1 OCAK'TA RESMİ KURUM VE DAİRELER AÇIK MI KAPALI MI?

Resmi tatillerde kurum ve kuruluşların açık ya da kapalı olduğunu merak eden vatandaşlar için, haberimizin devamından "Yılbaşında resmi kurum ve daireler açık mı?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Yılbaşında resmi kurum ve daireler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu?
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