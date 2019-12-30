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Yılbaşında sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı, yarım gün mü, tam gün mü? İşte tüm detaylar...

2019 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde vatandaşlar yeni bir yıla girecek olmanın sevincini huzurunu çevresindeki sevdikleriyle paylaşıyor. Yeni yıla girerken yaşanılacak olan sağlık sorunlarına ilişkin en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaşmak isteyeceği için yoğun olarak arama motorlarında Yılbaşında sağlık ocakları açık mı kapalı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak’ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? İşte, Yılbaşında sağlık ocakları açık mı kapalı mı, yarım gün mü, tam gün mü? gibi tüm soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 19:56
Yılbaşında sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı, yarım gün mü, tam gün mü? İşte tüm detaylar...

2020 yılına girmeye ve 2019 yılını uğurlamaya az bir süre kala vatandaşlar yeni yıla girecek olmanın sevinci içerisinde kutlamalar yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan yeni yıla girerken vatandaşlar yaşayacakları sağlık sorunları için en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna ulaşmak isteyecekler. Durum böyle olunca arama motorlarında yoğun olarak yılbaşında sağlık ocakları açık mı olacak sorularıyla arama motorlarında araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı? İşte 31 Aralık Yılbaşında sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, yarım gün mü, tam gün mü? sorularının tüm detayları…

31 ARALIK YILBAŞINDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI, YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Yılbaşında sağlık ocaklarının açık mı, kapalı mı olacağı ile birlikte yarım gün mü yoksa tam gün mü çalışacağına ilişkin detayları da haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Yılbaşında sağlık ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta sağlık ocakları açık mı kapalı mı, yarım gün mü, tam gün mü? İşte tüm detaylar...
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