"You are beautiful"a 2 yıl hapis istemi

"You are beautiful"a 2 yıl hapis istemi İki kadına İngilizce selam verip, "You are beautiful" dedikleri iddia edilen biri İngilizce öğretmeni 2 sanık hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı.

AA Yaşam Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:13