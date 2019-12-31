2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için geri sayım başladı. Her sene 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş vatandaşlar için umut kaynağı oluyor. Büyük ikramiyeyi kazanabilme hayali ile bilet satın alan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Yılbaşı çekilişine özel en merak edilen konulardan bir tanesi de amorti oluyor. Peki; amorti nedir? Milli Piyango biletinde amorti için hangi rakamlar kullanılır?

AMORTİ NEDİR?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

2020 AMORTİ NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek.