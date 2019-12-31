AMORTİ RAKAMLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları ile amorti numaraları sorgulama ekranı burada!

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte en çok araştırılan konular arasında amorti numaraları yer alıyor. Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinen amorti, her çekilişte 2 adet çekilir. Amorti ikramiyesi kazanmaya hak kazanan bireyler ise bilet fiyatını çıkarmış olurlar. Bu noktada biletlerine büyük ikramiye çıkmayan vatandaşlar, en azından teselli ikramiyesi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 'yılbaşı özel çekilişi ile amorti çıkan numaralar hangileri oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, saat 20.45 civarında sonuçlanan 'Milli Piyango Yılbaşı 2020 amorti numaraları hangileri?' Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili bilgi sahibi olabilir, Milli Piyango amorti bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI BURADA! AMORTİ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango amorti numaralarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, milli piyango sorgulama motorundan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…