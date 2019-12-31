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Babasını öldürdü, annesini yaraladı

'nin Yüksekova ilçesinde, C.Y. (23), tartıştığı babası Mehmet Salih Y.'yi (56) bıçaklayarak, öldürdü, araya girmeye çalışan annesi Behiyehan Y.'yi (47) de yaraladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 14:55

Olay, bu sabah Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikoljik sorunları olduğu öne sürülen
C.Y., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası Mehmet Salih Y. ile tartıştımaya başladı. Tartışma sırasında C.Y. mutfaktan aldığı bıçak ile babasına saldırdı. Kendisine engel olmak isteyen annesini de yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Anne Behiyehan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. C.Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Babasını öldürdü, annesini yaraladı
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