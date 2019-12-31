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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler!

Haftanın yayınlandı. Her hafta büyük indirim fırsatları ve ürün çeşitliliği ile vatandaşlara hizmet eden market zinciri en çok alışveriş yapılan yerlerden bir tanesi oluyor. Her alandan çeşitli ürünlerin olduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; kış aylarına özel indirim fırsatları bulunuyor. İçlik, polar, atkı, bere, eldiven gibi kıyafetlerin yer aldığı market zincirinde aynı zamanda mutfak eşyaları ile çocuklar için de özel ürünler bulunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:04
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler!

Cuma günü raflarda yerini alacak. 3 Ocak Cuma gününden itibaren indirimli ürünler vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak. Bu bağlamda; vatandaşlar arama motorlarında "" araştırması yapıyorlar. Birçok üründe birçok indirimin olduğu BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 3 OCAK 2020 CUMA

Haberimizin içeriğinden BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler!
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