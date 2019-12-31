Bugün ulaşım ücretsiz mi? 31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

Yılbaşında toplu taşıma kullanımı her zamankinden daha fazla oluyor. Metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ulaşımı tercih edenler '' Bugün ulaşım ücretiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Genellikle resmi tatillerde toplu taşımaların ücretsiz olmasından kaynaklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) İstanbul'da toplu ulaşım ile ilgili hakkında açıklama yaptı. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak İETT, otobüs, metro ve metrobüsler bedava mı olacak? İşte tüm ayrıntılar…

BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün yani 31 Aralık'ta toplu taşıma ücretli olacak. Metro İstanbul' da Yılbaşı gecesi 6 metro hattı 24 saat, diğer hatlarımız 02:00'ye kadar çalışacak. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü tüm hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacak.

1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Aralık'taki toplantısında 2020 yılında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek günleri belirledi. CHP ve AK Parti guruplarının ortak verdiği önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da imzalandı. Alınan karar doğrultusunda 2020 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşında (1 Ocak 2020 Çarşamba) İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler),özel halk otobüsleri, metro, füniküler, tramvay, nostaljik tramvay, teleferik, Şehir Hatları vapurları, toplu ulaşıma entegre özel deniz motorlarında geçerli olacak."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ücretsiz hizmet verilecek günler şöyle, 1 Ocak 2020 (Yılbaşı),23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı),1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü),19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı),24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı - 3 Gün),15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü),31 Temmuz - 3 Ağustos (Kurban Bayramı - 4 Gün),30 Ağustos (Zafer Bayramı),29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı),2020 Okul Açılış Günü (Eylül),ÖSYM Sınavları - YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde),AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)"

METRO DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul da " Yılbaşı gecesi 6 metro hattımız 24 saat, diğer hatlarımız 02:00'ye kadar çalışacak. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü tüm hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacak" duyurusunu yaptı.

Kurumun resmi açıklaması şöyle:

"31 Aralık 2019'u 1 Ocak 2020'ye bağlayan Yılbaşı Gecesi, 24 saat hizmet veren 6 metro hattı dışında kalan M3, T1, T4 ve F1 hatlarımızda seferlerimiz saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.

"İBB Meclisinin almış olduğu karar ile tüm hatlarımızda 1 Ocak 2020 günü ücretsiz seyahat edilebilecek."