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Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi... Atların zayıf düşmüş hali içleri sızlattı

Büyükada'da 105 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından gözler karantina ahırlarına çevrildi. Özel izinle ahırlara giren hayvanseverler ahırları fotoğraflarken, hayvanseverler atların zayıf düştüğünü söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:42

Büyükada'da 105 ata ruam hastalığı teşhisi konulmuş, atlar itlaf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde fayton eylemine başlayan hayvanseverler, Büyükada'da atların tutulduğu karantina ahırlarına özel izinle girdi. İSPARK ahırlarında tutulan atları gören hayvanseverler, o anları fotoğrafladı. Hayvanseverler, ahırlardaki atların zayıf düştüğünü söyleyerek, atların sağlığının iyi olmadığını söyledi. Öte yandan atların içler acısı hali fotoğraflarda atların zayıf düştüğü görüldü. Hayvanseverler sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

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Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi... Atların zayıf düşmüş hali içleri sızlattı
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