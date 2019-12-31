Cezaevinden izinle çıkıp dehşet saçtı

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MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, boşanmak üzere olduğu eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde A.K., (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Gülten K.'yi (24) teyzesinin evinin önünde çok sayıda yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı A.K.'yi, Turgutlu'daki bir bağ evinde yakaladı. Zanlının daha önce uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giydiği ve cezaevinden izinli çıktığı, İstanbul'dan gelip eşini çalıştığı tekstil fabrikasından teyzesinin evine kadar izlediği öğrenildi.