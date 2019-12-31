Çifte cinayetin faili, gaspçı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesinde, önceki gece Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in vahşice öldürüldüğü çifte cinayetin zanlısı yakalanırken, olayın detayları da ortaya çıktı. 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve son olarak "Yağma" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Enver Yıldız (30), 3 gün önce Diyarbakır'dan Torbalı'ya geldi. Akrabalarında kalmaya başlayan Yıldız, önceki akşam gaspa çıktı. Saat 21.30 sıralarında, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın (53), önünü kesen Yıldız, para istedi. Reddedilince de tabancayla yakın mesafeden Park'ın başına ateş ederek öldürdü.Ardından, yolda karşılaştığı Dr. Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle annesi ve eşiyle birlikte yaşadığı eve götürdü. Gülcemal, zanlının para isteğini reddetti. Zanlı, silahı Gülcemal'in annesine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş almadı. Bunun üzerine Gülcemal'in eşi, zanlının elindeki tabancayı kurusıkı zannederek hamle yaptı. Yıldız, bir çocuk annesi Hatice Gülcemal'i başından vurup öldürdü. 700 metre mesafede 20 dakika arayla 2 cinayet işleyen Yıldız, silah tehdidiyle bankamatiğe götürdüğü Dr. Harun Gülcemal'e bin 500 lira para çektirdi. Parayı alıp doktoru serbest bırakan Yıldız, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yapmak isterken o sırada istasyona gelen polislerle çatışmaya girdi. Bu sırada başından vurulan polis memuru Yaşar Kahırlı (35) ağır yaralanırken, polislerin açtığı ateşle ayağından yaralanan saldırgan kaçtı.Yıldız'ın Atatürk mahallesindeki bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine özel harekât polislerinin de aralarında yer aldığı 150 polis, binanın çevresini sardı. Zanlı polisin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen özel harekât polisleri, Yıldız'ı etkisiz hale getirdi. Karnından vurulan Yıldız, tedavi altına alınırken evde bulunan ve Yıldız'a yardım-yataklık eden S.D. ve M.Ö. de gözaltına alındı.DOKUZ Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen polis memuru Yaşar Kahırlı ise ameliyata alındı. Ölenlerden Hatice Gülcemal, Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gasp cinayetlerinin sağlık camiasını derinden sarstığını belirterek, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağ olsun" açıklaması yaptı.