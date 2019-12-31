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Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi…

Deprem kuşağında olan ve aktif fay hatlarının geçiş güzergahında bulunan ülkemiz çoğu kez irili ufaklı sarsıntılarla deprem yaşamaktadır. Geçtiğimiz aylarda İstanbul – Silivri açıklarında, daha yakın tarihlerde ise Denizli ve Balıkesir’de meydana gelen şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Durum böyle olunca arama motorlarında yoğun şekilde Deprem mi oldu sorusu ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD listesi verileri ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 31 Aralık Kandilli Rasathanesi ve verileri…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 19:35
Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Aktif deprem kuşağından bulunan ve sık sık irili ufaklı depremler meydana gelen ülkemizde yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin sürekli güncellenerek kamuoyuna bşlgi sunan son depremler listesi verileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Yakın tarihlerde meydana gelen İstanbul – Silivri açıkları ardında ve ardından Denizli ile Balıkesir'de yaşanan şiddetli sarsıntıların ardından vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu? sorusuyla birlikte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine ilişkin detaylı bilgiler almaya çalışıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte 31 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve diğer tüm detaylar…

DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

31 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve deprem mi oldu? sorularının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte tüm detaylar;

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Deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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