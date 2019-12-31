Efe’nin dünyası artık rengarenk

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan Ali (44) ve Tercan (40) Karal'ın tek çocuğu Efe Karal'da (9) doğuştan gelen mercek kayması ve görme bozukluğu vardı. 2.5 yaşından itibaren belli açılardan görmede sıkıntı yaşayan Efe, Marfan Sendromu hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzereydi. Renkleri hiç göremiyordu. Ailesi tedavi için gezmekdik doktor bırakmadı. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ve ekibinin başarılı ameliyatları sonrasında Efe artık hem çok daha iyi görüyor, hem de renkleri rahatça seçebiliyor. Dr. Söyler şöyle konuştu: "Burada göz içindeki lensi yerinde tutması gereken bağlar kopuyor, mercek olduğu yerde durmuyor ve yukarı kayıyor. Bu da çok yüksek miyop ve astigmata neden oluyor. Ameliyatla merceği eski yerine getirip onun içine 'kapsül germe halkası' koyuyoruz, onları da dikip sabitliyoruz. Ardından mercek koyuyoruz. Ameliyatta zar yırtılabilir, merceği gözün içine koyamayabilirsiniz, merceği dikmek zorunda kalabilirsiniz... Biz ise merceğe bir müdahalede bulunmuyoruz. Normal bir katarakt ameliyatı gibi yapıyoruz. Şu anda hem renkleri görmesi, hem de normal görmesi çok iyi durumda. Hastalığın tekrarlama olasılığı yok."Baba Ali Karal, "Efe bundan sonraki hayatında çok daha rahat ve mutlu olacak. Birlikte çok basketbol oynamaya devam edeceğiz" dedi. Anne Tercan Karal ise "Artık dünyaya daha mutlu, daha güzel ve renkli bakacak " diye konuştu.