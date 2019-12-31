Eğitime kar engeli

BUGÜN NELER OLDU

KAR, yurdun büyük bölümündeki etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent, Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ile Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde okullar dün tatil edildi. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Ovacık-Hozat karayolu kapandı.Tunceli, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Bitlis, Van, Kars ve Antalya'da 543 yerleşim biriminin yolu kapalı bulunuyor.Antalya'nın yüksek kesimleri de kara esir oldu. Kar kalınlıkları, Antalya ve Konya karayolunun geçiş noktasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde 40 santimetreye, Almalı ile Kaş'ın yüksek kesimlerinde yarım metreye, Korkuteli'nde ise 25 santimetreye ulaştı.Kar, Antalya-Denizli arasındaki Cankurtaran mevkiinde de etkili oldu. İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Mersin ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü olarak sağlandı.Isparta'da Yenişarbademli-Şarkikaraağaç yolu kapandı.Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mezit Boğazı'nda yoğun kar nedeniyle kayan 3 TIR, Bursa-Ankara yolunu 2 saat trafiğe kapattı.Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı, Eskişehir, Denizli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.Kütahya'nın yüksek kesimlerinde ise 15 santimetreye ulaştı. Balıkesir'in Kapıdağ Yarımadası ile Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 200 küçükbaş hayvan ile çobanlar Kenan Yılmaz ve Halil Ertürk, yol açılarak kurtarıldı. Kar, Demirci'nin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaştı.SABAH