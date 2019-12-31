Emniyet’ten yılbaşı tedbirleri

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yılbaşı gecesi için Emniyet'ten yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan yaptığı açıklamada, 39 ilçede üst seviyede güvenlik önlemleri alınacağını belirtirken, yılbaşı gecesi 44 bin 518 personelin görev alacağını ifade etti. Yılbaşında görev yapacak olan, asayiş köpekleri ve insansız hava aracı da açıklama sırasında hazır bulundu. Yılbaşı gecesi ayrıca helikopterler ve 22 drone ile 44 operatör görev alacak. Her sene olduğu gibi bu sene de polis ekipleri, milli piyango satıcısı, simitçi, çöpçü, boyacı ve müzisyen kılığında gezerek güvenliği sağlayacak. Bayhan, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü 207 noktada, 74 zırhlı araç ve 50 TOMA ile görev alacaktır. Yılbaşı gecesi 400 motosikletli polis görev yapacaktır" dedi.