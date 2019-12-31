Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Engellinin "Ayağım" dediği aracını çaldılar

Engellinin "Ayağım" dediği aracını çaldılar

’da kimliği belirsiz kişiler tarafından engelli aracı çalınan İsmail Çiçek, hayırseverlerden yardım bekliyor. Tek ulaşımının çalınan engelli aracı olduğunu söyleyen Çiçek, "Çocuklarımla birlikte işlerimi hallediyordum. Markete, pazara ve gezmeye gidiyordum. Ayağımı çaldılar işte. Benim çocuklarımla eğlence kaynağımdı. Biniyorduk, gidiyorduk vakit geçiriyorduk. Hayırseverlerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:05
Engellinin Ayağım dediği aracını çaldılar

'da kimliği belirsiz kişiler, İsmail Çiçek'in engelli aracını çaldı. Çiçek, "Benim ayağımdı o. Ayağımı çaldılar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Pazar günü saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi 159 Sokakta meydana geldi. Doğuştan sol ayağı tutmayan 42 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Çiçek, evinde otururken sokağa tanımadığı 4 kişinin geldiğini ve dışarıda kilitli aracına baktığını gördü. Bunun üzerine koltuk değneklerini alıp dışarı çıkmaya çalışan Çiçek, oğlunu da engelli aracına bakması için gönderdi. Oğlunun dışarı çıkıp 'Baba çalmışlar' demesi üzerine koltuk değnekleriyle aracının arkasından koşan engelli adam, hırsızlara yetişemedi. Ardından da karakola gidip polise şikayetçi oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engellinin "Ayağım" dediği aracını çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN