Engellinin "Ayağım" dediği aracını çaldılar

Adana'da kimliği belirsiz kişiler, İsmail Çiçek'in engelli aracını çaldı. Çiçek, "Benim ayağımdı o. Ayağımı çaldılar" dedi.



Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Pazar günü saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi 159 Sokakta meydana geldi. Doğuştan sol ayağı tutmayan 42 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Çiçek, evinde otururken sokağa tanımadığı 4 kişinin geldiğini ve dışarıda kilitli aracına baktığını gördü. Bunun üzerine koltuk değneklerini alıp dışarı çıkmaya çalışan Çiçek, oğlunu da engelli aracına bakması için gönderdi. Oğlunun dışarı çıkıp 'Baba çalmışlar' demesi üzerine koltuk değnekleriyle aracının arkasından koşan engelli adam, hırsızlara yetişemedi. Ardından da karakola gidip polise şikayetçi oldu.