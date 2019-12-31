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Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü

Esenyurt'ta 4 katlı binanın terasında güvercin yakalamaya çalışan 15 yaşındaki çocuk düşerek ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:56
Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü

Olay saat 15.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Efelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Yunus Karçık, binanın terasında güvercin besliyordu. Kaçan bir kuşu yakalamak isteyen çocuk dengesini kaybetti. Bina önündeki ağacın dallarına çarpan Karçık, daha sonra park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Karçık için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralan çocuğun yakınları ise gözyaşı döktü.

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Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü
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