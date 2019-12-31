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Hastaneler bugün açık mı? 1 Ocak 2020 yılbaşında acil servisler ve hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

1 Ocak 2020 yılbaşı ile beraber birçok konu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bunların hemen başında ise, 1 Ocak'ta bugün hastanelerin ve acil servislerin açık olup olmadığı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş hastanelerin ve acil servislerin açık olup olmama veya yarım gün tatil durumuna göre çeşitli sağlık sorunlarına ilişkin durumlarını ona göre şekillendirecek. Peki, 1 Ocak'ta acil servisler ve hastaneler bugün açık mı, tatil mi veya çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2020 hastane çalışma saatleri bilgisi ile merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 04:33
Hastaneler bugün açık mı? 1 Ocak 2020 yılbaşında acil servisler ve hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak'ta acil servisler ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, hastaneler aracılığıyla karşılaştıkları sağlık sorunlarının tedavisini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak yılbaşında acil servisler ve hastane çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

1 OCAK YILBAŞINDA BUGÜN HASTANELER VE ACİL SERVİSLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında hastaneler bugün çalışıyor mu, tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Hastaneler bugün açık mı? 1 Ocak 2020 yılbaşında acil servisler ve hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?
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