Hastaneler bugün açık mı? 1 Ocak 2020 yılbaşında acil servisler ve hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak'ta acil servisler ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, hastaneler aracılığıyla karşılaştıkları sağlık sorunlarının tedavisini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak yılbaşında acil servisler ve hastane çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

1 OCAK YILBAŞINDA BUGÜN HASTANELER VE ACİL SERVİSLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında hastaneler bugün çalışıyor mu, tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.