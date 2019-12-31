İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi! 1 Ocak 2020 nöbetçi eczaneler listesi burada

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak en yakın nöbetçi eczane nerede?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, nöbetçi eczaneler olası acil durumlar karşısında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak 2020 Çarşamba en yakın nöbetçi eczane hakkında güncel ve doğru bilgi büyük önem arz ediyor.

1 OCAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak en yakın nöbetçi eczane nerede? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.