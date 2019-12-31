İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı

İstanbul'da iki gün boyunca fırtına etkili oldu. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, denizde dev dalgalar oluştu. Arnavutköy'de bir caminin minaresi fırtına ile sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da fırtınanın hızı 106.6 km'yi buldu.

Poyraz, Kartal Aydos'ta dün saat 12.12'de 106.6 km olarak ölçüldü. Rüzgarın hızı Beykoz'da 103.7 km'yi bulurken Çatalca'da ise 101.5 km'ye ulaştı.

İstanbul'un diğer noktalarında ölçüler rüzgar hızları ise şöyle:

Sarıyer: 92.2

Büyükada: 90.7

Arnavutköy: 87.8

Beylikdüzü: 86.4

Silivri:83.9

Üsküdar: 83.5

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