Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kimlik ve ehliyet yenileme için bugün son mu? Ehliyet ve kimlik yenilemede gerekli belgeler nelerdir? İşte son tarih!

Kimlik ve ehliyet yenileme için bugün son mu? Ehliyet ve kimlik yenilemede gerekli belgeler nelerdir? İşte son tarih!

Yeni yıl için geri sayıma başladığımız şu günlerde binlerce vatandaş Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? 31 Aralık son gün mü? Sorusunun cevabı yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşların gündeminde olan bu konu bilindiği üzere 2017 yılında getirilen yeni düzenleme ile başladı. Son günlerde Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri şubelerine binlerce vatandaş başvuru yapıyor. Peki, Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:04
Kimlik ve ehliyet yenileme için bugün son mu? Ehliyet ve kimlik yenilemede gerekli belgeler nelerdir? İşte son tarih!

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2017 yılından itibaren uygulamaya başlatılan yeni sistem için vatandaşların gitmek istedikleri Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri şubesine başvuruda bulunarak kartlarını temin edebilir. Ancak konuyla ilgili olarak herkesin aklında son tarih ne zamandı sorusu yer almaya başladı. Peki, , Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

YENİ KİMLİK VE EHLİYET BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH BELLİ Mİ?

Yeni kimlik ve ehliyet başvuruları vatandaşlar tarafından hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen tarihe kadar herkesin alması zorunlu tutulan yeni sistem için vatandaşların önce randevu alması sonrasında da randevu aldığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri şubelerine başvuruda bulunarak temin etmeleri gerekiyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

ARKADAŞINA GÖNDER
Kimlik ve ehliyet yenileme için bugün son mu? Ehliyet ve kimlik yenilemede gerekli belgeler nelerdir? İşte son tarih!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN