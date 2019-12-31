Kimlik ve ehliyet yenileme için bugün son mu? Ehliyet ve kimlik yenilemede gerekli belgeler nelerdir? İşte son tarih!

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2017 yılından itibaren uygulamaya başlatılan yeni sistem için vatandaşların gitmek istedikleri Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri şubesine başvuruda bulunarak kartlarını temin edebilir. Ancak konuyla ilgili olarak herkesin aklında son tarih ne zamandı sorusu yer almaya başladı. Peki, , Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

YENİ KİMLİK VE EHLİYET BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH BELLİ Mİ?

Yeni kimlik ve ehliyet başvuruları vatandaşlar tarafından hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen tarihe kadar herkesin alması zorunlu tutulan yeni sistem için vatandaşların önce randevu alması sonrasında da randevu aldığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri şubelerine başvuruda bulunarak temin etmeleri gerekiyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…