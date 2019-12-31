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Meteoroloji'den son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Ocak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarısı geldi. Yeni yıla girmemizle beraber, sıcaklıklardaki düşüş de sürüyor. Öyle ki, yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Batı'da ise sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Hâl böyle olunca da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaparken, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 07:20
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Ocak

Doğu'da kar yağışı, Batı'da sağanak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve kar, sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yeni yılın ilk gününde en çok merak edilen konulardan birisi hava durumu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Doğu illeri için kar yağışı, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için ise sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıklayan kurum; oluşması muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, İstanbul'da gün içerisinde sağanak yağış beklendiğini de bildirdi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 1 OCAK 2020

Haberimizin detaylarından, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Ocak
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