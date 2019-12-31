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2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sizlerle! Milli Piyango Yılbaşı kazandıran numaraları ve bilet sorgulama motoru

Yeni yıla giriş yapmamız ile birlikte sonuçları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 31 Aralık günü saat 15.00’da başlaya çekiliş 21.00 civarında sona ermiş ve kazandıran numaralar belli olmuştu. Zengin olma hayali ile günler öncesinden bilet alan vatandaşlar, kazanan numaraların açıklanması ile birlikte ‘Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı’ aratmasını yapıyorlar. Özellikle mpi.gov.tr’ye girme problemi yaşayan vatandaşlar sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti için beklemeye koyulan vatandaşlar, MPİ sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile Milli Piyango bilet sorgulama ekranına bu başlık altından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 1.1.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 01:09
Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sizlerle! Milli Piyango Yılbaşı kazandıran numaraları ve bilet sorgulama motoru

İdaresi tarafından her yıl 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen büyük çekiliş sona erdi. Saatler 12'yi gösterdikten sonra, 80 Milyon, 8 milyon, 1 milyon ve amorti kazandıran numaraları merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı' aratmalarını gerçekleştiriyorlar. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi Kızılay binası salonunda saatler 15.00'ı gösterdiğinde başladı ve 20.45 civarında sona erdi. Aralık 2019 Milli Piyango bilet sorgulama, amorti numaraları ve diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi bu başlık altından ulaşabilir, milli piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle şu sıralar mpi.gov.tr'ye erişim problemi yaşayan vatandaşlar sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, büyük ikramiyenin biletlerine çıkıp çıkmadığını öğrenebilir. İşte MPİ Milli Piyango Yılbaşı 2020 sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

15.00'da başlayan Milli Piyango çekilişi bu akşam saatler 20.45'de sona erdi ve büyük ikramiye dahil bütün rakamlar açıklandı. Milli Piyango sonuçları Sabah.com.tr'nin bilet sorgulama motorundan öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MİLLİ PİYANGO (MPİ) SONUÇLARI TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet sorgulama yerine sonuçlar açıklanır açıklanmaz dilerseniz tam sıralı liste üzerinden biletinizi kontrol edebilirsiniz.

İşte tüm detaylar;

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Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sizlerle! Milli Piyango Yılbaşı kazandıran numaraları ve bilet sorgulama motoru
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