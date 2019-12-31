Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sizlerle! Milli Piyango Yılbaşı kazandıran numaraları ve bilet sorgulama motoru

Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen büyük çekiliş sona erdi. Saatler 12'yi gösterdikten sonra, 80 Milyon, 8 milyon, 1 milyon ve amorti kazandıran numaraları merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları sorgulama ekranı' aratmalarını gerçekleştiriyorlar. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi Kızılay binası salonunda saatler 15.00'ı gösterdiğinde başladı ve 20.45 civarında sona erdi. Aralık 2019 Milli Piyango bilet sorgulama, amorti numaraları ve diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi bu başlık altından ulaşabilir, milli piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle şu sıralar mpi.gov.tr'ye erişim problemi yaşayan vatandaşlar milli piyango sonuçları sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, büyük ikramiyenin biletlerine çıkıp çıkmadığını öğrenebilir. İşte MPİ Milli Piyango Yılbaşı 2020 sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

15.00'da başlayan Milli Piyango çekilişi bu akşam saatler 20.45'de sona erdi ve büyük ikramiye dahil bütün rakamlar açıklandı. Milli Piyango sonuçları Sabah.com.tr'nin bilet sorgulama motorundan öğrenebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO (MPİ) SONUÇLARI TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Milli Piyango yılbaşı 2020 bilet sorgulama yerine sonuçlar açıklanır açıklanmaz dilerseniz tam sıralı liste üzerinden biletinizi kontrol edebilirsiniz.

İşte tüm detaylar;